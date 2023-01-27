Рукопись Цветаевой продали более чем за 7 млн рублей

Это был рукописный экземпляр из цикла стихотворений Цветаевой - "Ученик" (Москва, 1921 г.). На аукционе он появился из частной коллекции. Его предоставила на аукцион семья Анатолия Мироновича Наля (Рапопорт-Орочко; 1905-1970).

Наль начинал как поэт, дружил с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Павлом Антокольским и Борисом Лавренёвым. С 1921 по 1949 годы Наль служил актером Театра им. Е. Вахтангова, а в 50-е годы был режиссером театра Тихоокеанского флота и других самодеятельных театров, а в 60-е работал на телевидении.