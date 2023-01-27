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1 час назад

Рукопись Цветаевой продали более чем за 7 млн рублей

Российская Газета

Аукционный дом "Литфонд" провел торги, в ходе которых продажи многократно превзошли стартовую ставку. Так, самым дорогим лотом стала рукописная книга Марины Цветаевой, заявленная по стартовой цене 5,5 млн рублей.

Рукопись Цветаевой продали более чем за 7 млн рублей
Фото:  музей современного искусства "Эрарта" музей современного искусства "Эрарта"

Это был рукописный экземпляр из цикла стихотворений Цветаевой - "Ученик" (Москва, 1921 г.). На аукционе он появился из частной коллекции. Его предоставила на аукцион семья Анатолия Мироновича Наля (Рапопорт-Орочко; 1905-1970).

Наль начинал как поэт, дружил с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Павлом Антокольским и Борисом Лавренёвым. С 1921 по 1949 годы Наль служил актером Театра им. Е. Вахтангова, а в 50-е годы был режиссером театра Тихоокеанского флота и других самодеятельных театров, а в 60-е работал на телевидении.

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