Рукопись Цветаевой продали более чем за 7 млн рублей

Аукционный дом "Литфонд" провел торги, в ходе которых продажи многократно превзошли стартовую ставку. Так, самым дорогим лотом стала рукописная книга Марины Цветаевой, заявленная по стартовой цене 5,5 млн рублей.
Это был рукописный экземпляр из цикла стихотворений Цветаевой - "Ученик" (Москва, 1921 г.). На аукционе он появился из частной коллекции. Его предоставила на аукцион семья Анатолия Мироновича Наля (Рапопорт-Орочко; 1905-1970).
Наль начинал как поэт, дружил с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Павлом Антокольским и Борисом Лавренёвым. С 1921 по 1949 годы Наль служил актером Театра им. Е. Вахтангова, а в 50-е годы был режиссером театра Тихоокеанского флота и других самодеятельных театров, а в 60-е работал на телевидении.