В Сочи на полтора месяца раньше срока зацвели магнолии

В парке "Южные культуры" в Адлерском районе Сочи неожиданно началось цветение магнолии Суланжа. Специалисты связывают это с теплой погодой на курорте и отмечают общие тенденции к раннему цветению растений в городе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парка.
- Магнолии распустились на месяц раньше, чем в прошлом году, и на полтора месяца раньше срока. Обычно бутоны появляются примерно к Международному женскому дню 8 марта, - рассказала "РГ" пресс-секретарь Кавказского биосферного заповедника Янина Реенсон.
По наблюдениям работников парка, календарь цветения смещаются и у других растений. К примеру, уже распустились камелии японские. Это одни из старейших деревьев на черноморском побережье. Возраст достигает 100 лет.