В Сочи на полтора месяца раньше срока зацвели магнолии

В парке "Южные культуры" в Адлерском районе Сочи неожиданно началось цветение магнолии Суланжа. Специалисты связывают это с теплой погодой на курорте и отмечают общие тенденции к раннему цветению растений в городе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парка.