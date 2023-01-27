Умер экс-солист Большого театра Николай Низиенко

Экс-солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николай Низиенко умер на 76-м году жизни. О этом сообщает Telegram-канал ГАБТ.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко", — говорится в сообщении.

Смерть наступила 26 января 2023 года. В Большом театре Низиенко работал с 1976 года, с 1979 - как солист оперной труппы. Исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Гражданская панихида начнется 28 января в 9:45 в морге московской больницы N 76.