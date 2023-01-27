В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
10 минут назад

Умер экс-солист Большого театра Николай Низиенко

Газета.Ruиещё 1

Экс-солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николай Низиенко умер на 76-м году жизни. О этом сообщает Telegram-канал ГАБТ.

Умер экс-солист Большого театра Николай Низиенко
Фото: Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России/VKBolshoi Theatre of Russia / Большой театр России/VK

Причина смерти заслуженного артиста России не сообщается.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко", — говорится в сообщении.

Смерть наступила 26 января 2023 года. В Большом театре Низиенко работал с 1976 года, с 1979 - как солист оперной труппы. Исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Гражданская панихида начнется 28 января в 9:45 в морге московской больницы N 76.

Отпевание и захоронение пройдут после прощания в деревне Ченцово Заокского района Тульской области. Ранее сообщалось, что скончался заслуженный артист России Александр Чубченко.

Общество,Александр Чубченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители