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1 час назад

На Керченской переправе восстановлено паромное сообщение

Газета.Ru

Работа паромного сообщения на Керченской переправе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

На Керченской переправе восстановлено паромное сообщение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 12:10 27.01.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

18 января работу керченской переправы восстановили после шторма. Причиной штормового предупреждения стал сильный ветер. 26 января автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Движение автомобилей и автобусов было возобновлено ранее запланированного срока. 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Общество,МЧС России,
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