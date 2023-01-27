На Керченской переправе восстановлено паромное сообщение

Работа паромного сообщения на Керченской переправе восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым .

"По состоянию на 12:10 27.01.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

18 января работу керченской переправы восстановили после шторма. Причиной штормового предупреждения стал сильный ветер. 26 января автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Движение автомобилей и автобусов было возобновлено ранее запланированного срока. 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.