Актер и режиссер Никита Михалков сообщил в своем Telegram-канале, что уже в скором времени вернется на театральную сцену.

"6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12", - написал артист в личном блоге.

По словам Михалкова, "12" - это "спектакль-размышление" о свободе и сострадании.

77-летний Никита Михалков был выписан из больницы спустя почти три недели после госпитализации. Двусторонняя пневмония обернулась для артиста реанимацией и тяжелым состоянием. Друг режиссера рассказал, что он хорошо чувствует себя после выписки.