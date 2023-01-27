В Москве объявили расписание экзаменов ЕГЭ и порядок их проведения

Завершается регистрация школьников на Единый государственный экзамен. Заявления будут принимать до 1 февраля включительно. О сроках экзаменов и другие подробности рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

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Досрочный период сдачи ЕГЭ в 2023 году пройдет с 20 марта по 19 апреля. Основной период - с 26 мая по 1 июля. Для тех, кто решит пересдать экзамен или не сможет принять участие в основном периоде, есть дополнительный - с 6 по 19 сентября.

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"Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике базового или профильного уровня", - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Дополнительные предметы сдает ученик, если планирует продолжить обучение. Поэтому перед регистрацией на участие в экзаменах следует изучить информацию о поступлении на сайтах выбранных вузов.

Выпускники, у которых экзамены по разным предметам выпали на один день, также могут сдать их в резервные дни.

Основной период ЕГЭ откроется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Испытание по русскому языку пройдет 29 мая. По математике базового и профильного уровней - 1 июня.

Выпускники текущего года могут сдать ЕГЭ по математике только одного уровня: базового или профильного.

В департаменте напомнили, что для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам и экзамена по информатике и ИКТ предусмотрено по два дня, поскольку задания по этим предметам выполняются на компьютерах. По информатике и ИКТ испытание пройдет 19 и 20 июня, а устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня. По обществознанию - на 8 июня. По биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 13 июня.

Если ученик пропустил регистрацию на ЕГЭ, он должен обратиться в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). В этом году впервые подавать документы в общественную приемную ГЭК для регистрации можно на сайте mos.ru. "В электронном виде можно подать заявление на участие в ЕГЭ и направить документы, подтверждающие наличие уважительной причины. Информация о принятом ГЭК решении придет в личный кабинет", - отметила Елена Шинкарук, председатель комитет государственных услуг Москвы.

Напомним, что с 1 февраля столичные одиннадцатиклассники перейдут на новый формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ в школах. На практикумах в группах вместе с учениками со схожим уровнем знаний они будут разбирать экзаменационные задания и без оценок и контрольных отрабатывать темы, которые вызывают вопросы. При этом количество уроков останется прежними, поскольку освоение школьной программы по части непрофильных предметов закончится до 1 февраля и практикумы займут их место в расписании.

Помимо практикумов по предметам, выбранным учениками для сдачи ЕГЭ, останутся дисциплины, необходимые для развития личности и поддержания здоровья: математика, история, обществознание, литература и физкультура. Ученики предпрофессиональных классов продолжат изучать профильные предметы до конца учебного года. Также обязательным для всех будет практикум по русскому языку.

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