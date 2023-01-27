Россияне потеряли возможность обнулять срок пребывания в Казахстане

В Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

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Теперь время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. Ранее возможностью визарана пользовались мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране.