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36 минут назад

Россияне потеряли возможность обнулять срок пребывания в Казахстане

News.ru

В Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Россияне потеряли возможность обнулять срок пребывания в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

Теперь время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.

В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. Ранее возможностью визарана пользовались мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране.

Как стало известно в декабре, с 21 сентября в Казахстан въехали свыше 830 тысяч граждан России, при этом выехали 780 тысяч человек. По словам исполняющего обязанности председателя комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ильяса Испанова, часть граждан России на территории Казахстана работают в соответствии с официальными договорами, часть учатся в вузах, еще ряд россиян использовали республику как транзитную страну и позже выехали в другие государства.

Общество,Минтруд России,ЕАЭС,
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