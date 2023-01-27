Минобрнауки будет расширять практику целевого обучения в вузах

Минобрнауки РФ в целях адресной подготовки кадров планирует расширять практику применения механизма целевого обучения в вузах, это касается, в частности, инженерных специальностей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечал в запросе сенатор, в настоящее время требуется обеспечить предприятия страны инженерными кадрами на долгосрочную перспективу. По его словам, для этого, в частности, нужна материальная база, "чтобы пресечь перетекание кадров в города, входящие в первые 10 регионов России по уровню социально-экономического развития".

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"В целях адресной подготовки кадров, в том числе по инженерным специальностям, Минобрнауки России считает целесообразным расширение практики применения механизма целевого обучения путем заключения целевых договоров с поступающими на программы высшего образования, а также с уже обучающимися в образовательных организациях на соответствующих образовательных программах, в том числе в других субъектах РФ", - говорится в документе, подписанном замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым.

В министерстве отмечают, что не только доступность высшего образования и возможность целевого обучения влияют на выбор поступающими тех или иных специальностей. "Важны также возможности трудоустройства в регионе и конкурентная заработная плата выпускников, наличие благоприятных условий социальной среды (наличие жилья, детских садов, медицинского обслуживания, наличие физкультурных и досуговых центров для молодых специалистов)", - подчеркивается в документе.

В ведомстве добавили, что численность обучающихся на разных курсах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по договорам о целевом обучении по инженерным специальностям составляет 67 385 человек.