Контроль над иноагентами усилят

Плановые проверки лиц, находящихся под иностранным влиянием, будут проводить не чаще одного раза в год, также предусмотрены проверки внеплановые. Такие нормы содержит постановление Правительства от 14 января 2023 года №18, вступающее в силу 27 января.

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Документ определяет порядок организации госконтроля за иноагентами. Заниматься этим будут Минюст совместно с другими ведомствами. Цель работы — предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в этой сфере.

Срок плановой проверки, согласно документу, не должен превышать 20 рабочих дней, внеплановой — 50 календарной дней.