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1 час назад

Контроль над иноагентами усилят

Парламентская газета

Плановые проверки лиц, находящихся под иностранным влиянием, будут проводить не чаще одного раза в год, также предусмотрены проверки внеплановые. Такие нормы содержит постановление Правительства от 14 января 2023 года №18, вступающее в силу 27 января.

Контроль над иноагентами усилят
Фото:    © unsplash.com   © unsplash.com

Документ определяет порядок организации госконтроля за иноагентами. Заниматься этим будут Минюст совместно с другими ведомствами. Цель работы — предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в этой сфере.

Срок плановой проверки, согласно документу, не должен превышать 20 рабочих дней, внеплановой — 50 календарной дней.

Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон, который, в том числе, предусматривает, что иноагенты не могут быть организаторами публичного мероприятия, жертвовать партиям, не смогут заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, не могут занимать должности на гражданской службе.

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