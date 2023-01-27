Контроль над иноагентами усилят

Плановые проверки лиц, находящихся под иностранным влиянием, будут проводить не чаще одного раза в год, также предусмотрены проверки внеплановые. Такие нормы содержит постановление Правительства от 14 января 2023 года №18, вступающее в силу 27 января.
Документ определяет порядок организации госконтроля за иноагентами. Заниматься этим будут Минюст совместно с другими ведомствами. Цель работы — предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в этой сфере.
Срок плановой проверки, согласно документу, не должен превышать 20 рабочих дней, внеплановой — 50 календарной дней.
Постановление исполняет принятый в июле прошлого года закон, который, в том числе, предусматривает, что иноагенты не могут быть организаторами публичного мероприятия, жертвовать партиям, не смогут заниматься педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях, не могут занимать должности на гражданской службе.