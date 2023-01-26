Переплывшим Берингов пролив россиянам разрешили остаться в США

Двум проживавшим на Чукотке россиянам, которые после объявления мобилизации переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски, разрешили остаться в США. Историю их путешествия рассказал The Economist.

Фото: U.S. Navy / Michael H. Lehman U.S. Navy / Michael H. Lehman

Россияне по имени Сергей и Максим преодолели на лодке длиной около 5 метров почти 500 км отделяющие чукотский поселок Эгвекинот от острова Святого Лаврентия. Отмечается, что они решили покинуть Россию после того, как им пытались вручить повестки в рамках частичной мобилизации.

Мужчины рассказали, что им удалось покинуть страну, не привлекая внимания российских пограничников. По их словам, несколько дней они двигались вдоль чукотского побережья, ночуя в палатке. На вопрос о занятии они отвечали, что ищут мертвых моржей для продажи их бивней. Достичь острова Святого Лаврентия им удалось со второй попытки, так как в первый раз их задержал сильный шторм.

Добравшись до поселения Гамбелл на острове Святого Лаврентия, мужчин задержала местная полиция. С помощью переводчика на мобильном телефоне, они объяснили, что просят политического убежища. Мужчин задержали сотрудники миграционной службы, затем их перевезли в Анкоридж, а потом в центр содержания под стражей в Такоме, штат Вашингтон.

Россиян отпустили под залог после более трех месяцев заключения, экстрадировать их не будут. Отмечается, что россиянам помогло поручительство местного пастора украинского происхождения.