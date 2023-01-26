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22 минуты назад

Переплывшим на лодке Берингов пролив россиянам разрешили остаться в США

Газета.Ru

Двум проживавшим на Чукотке россиянам, которые после объявления мобилизации переплыли на лодке Берингов пролив и добрались до Аляски, разрешили остаться в США. Историю их путешествия рассказал The Economist.

Переплывшим Берингов пролив россиянам разрешили остаться в США
Фото: U.S. Navy / Michael H. LehmanU.S. Navy / Michael H. Lehman

Россияне по имени Сергей и Максим преодолели на лодке длиной около 5 метров почти 500 км отделяющие чукотский поселок Эгвекинот от острова Святого Лаврентия. Отмечается, что они решили покинуть Россию после того, как им пытались вручить повестки в рамках частичной мобилизации.

Мужчины рассказали, что им удалось покинуть страну, не привлекая внимания российских пограничников. По их словам, несколько дней они двигались вдоль чукотского побережья, ночуя в палатке. На вопрос о занятии они отвечали, что ищут мертвых моржей для продажи их бивней. Достичь острова Святого Лаврентия им удалось со второй попытки, так как в первый раз их задержал сильный шторм.

Добравшись до поселения Гамбелл на острове Святого Лаврентия, мужчин задержала местная полиция. С помощью переводчика на мобильном телефоне, они объяснили, что просят политического убежища. Мужчин задержали сотрудники миграционной службы, затем их перевезли в Анкоридж, а потом в центр содержания под стражей в Такоме, штат Вашингтон.

Двое россиян задержаны на острове Святого Лаврентия на Аляске

Россиян отпустили под залог после более трех месяцев заключения, экстрадировать их не будут. Отмечается, что россиянам помогло поручительство местного пастора украинского происхождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация телеканала CNN о рассмотрении Владимиром Путиным возможности мобилизации еще 200 тыс. человек является недостоверной.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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