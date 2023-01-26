Тепляковы поделились результатами вузовской сессии их малолетних детей

«Каковы результаты? У одного ребенка порядка двадцати зачетов и пятнадцать-шестнадцать экзаменов (из них около двенадцати пятерок и четырех четверок, троек нет). У второго — шесть экзаменов и четыре зачета. Тут четверок побольше, но нужно отметить, что их стало больше к концу сессии, то есть когда силы закончились», — рассказали Тепляковы. По их мнению, это еще раз доказывает, что восьми-, девяти- и десятилетние дети могут учиться в вузе.