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2 часа назад

Тепляковы поделились результатами вузовской сессии их малолетних детей

Мослента

Результатами вузовской сессии десятилетней Алисы и восьмилетнего Хеймдалля поделились в своем блоге Евгений и Наталия Тепляковы.

Тепляковы поделились результатами вузовской сессии их малолетних детей
Фото: скриншотскриншот

«Итак, позади сессия. Она была, прямо скажем, непростой, особенно в конце. Нагрузка оказалась весьма и весьма существенной, причем это касается не только и не столько детей, сколько их родителей», — заявили многодетные москвичи.

Они объяснили, что им приходилось решать за юных студентов большое количество организационных вопросов.

«Каковы результаты? У одного ребенка порядка двадцати зачетов и пятнадцать-шестнадцать экзаменов (из них около двенадцати пятерок и четырех четверок, троек нет). У второго — шесть экзаменов и четыре зачета. Тут четверок побольше, но нужно отметить, что их стало больше к концу сессии, то есть когда силы закончились», — рассказали Тепляковы. По их мнению, это еще раз доказывает, что восьми-, девяти- и десятилетние дети могут учиться в вузе.

Тепляковы уточнили, что Алиса и Хеймдалль сдали не самые простые предметы, в том числе аналитическую геометрию, математический анализ, философию и микроэкономику.

Ранее отец и мать студентки-подростка и шестерых ее братьев и сестер потребовали у декана МГУ возврата денег. Они напомнили об обещании пропускать их на занятия наследницы и заявили о его неисполнении.

Общество,Евгений Тепляков,МГУ,
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