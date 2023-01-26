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1 час назад

Прилепин отправился в зону СВО в составе Росгвардии

Елена Прошина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения специальной военной операции России на Украине с целью выполнения боевых задач. Об этом «РИА Новости» сообщили в его пресс-службе.

Там отметили, что Прилепин начинал свою службу в составе ОМОН, а затем по этой причине решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией. Также в пресс-службе сопредседателя партии указали, что он с первых дней СВО оказывал всестороннюю помощь в проведении спецоперации. В частности, Прилепин лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.

«Теперь же он отправился на линию соприкосновения в военном качестве», — подчеркнули в пресс-службе.

В заключение там сообщили, что, несмотря на отсутствие Прилепина, все его структуры — Фонд Захара Прилепина, Палата депутатов партии и штабы ЗП — продолжат свою деятельность.

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