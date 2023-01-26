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1 час назад

112: вдову Кобзона госпитализировали

Газета.Ruиещё 10

Вдову народного артиста СССР Иосифа Кобзона госпитализировали в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Вдову Кобзона госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что несколько дней назад 72-летняя Нелли Кобзон почувствовала недомогание и слабость. Убедившись, что лекарства не помогают, женщина обратилась к врачам за медицинской помощью.

Как рассказал источник издания, она госпитализирована в отделение хирургического лечения сложных нарушений. В конце 2022 года Кобзон чувствовала себя хорошо - в частности, она принимала участие в открытии памятника знаменитому супругу.

Общество,Иосиф Кобзон,
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