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30 минут назад

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Медузы» в России

Вечерняя Москваиещё 3

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации Мedusa project (издание «Медуза»*). Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Медузы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Установлено, что ее (организации — прим. «ВМ») деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Решение Генпрокуратуры уже было передано в Минюст России, для внесения «Медузы» в перечень нежелательных организаций.

До этого генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России фонда Андрея Сахарова. Утверждается, что деятельность фонда представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности России.

Общество,Андрей Сахаров,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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