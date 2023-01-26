Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Медузы»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России организации Мedusa project (издание «Медуза»*). Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Установлено, что ее (организации — прим. «ВМ») деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Решение Генпрокуратуры уже было передано в Минюст России, для внесения «Медузы» в перечень нежелательных организаций.