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23 минуты назад

Сцены с Дмитрием Назаровым заменят в новой экранизации «12 стульев»

Слово и Дело

Режиссер Петр Зеленов заявил о замене актера ДмитрияНазарова в своей экранизации «12 стульев». Все сцены с артистом будут переснимать.

В новой экранизации «12 стульев» заменят сцены с Назаровым
Фото: ТАССТАСС

Назаров лишился своей роли в комедии «12 стульев». Он долженбыл воплотить образ Кисы Воробьянинова. Съемки ленты заморожены с 2019 года из-за пандемии COVID-19.

Однако несколько сцен с актером уже были отсняты. По словам Зеленова, он переснимет эпизоды с новым Воробьяниновым.

«Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта», – заявил режиссер в интервью изданию kp.ru.

Он отметил, что является патриотом своей страны. Постановщик не в восторге от антироссийских высказываний Назарова. Поступки знаменитости стали большим ударом для кинодеятеля.

Ранее актера уволили из МХТ имени А. П. Чехова.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

Соответствующий документ подписал худрук театра Константин Хабенский. Этому решению предшествовали скандальное интервью артиста и антироссийский клип.

Общество,Петр Зеленов,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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