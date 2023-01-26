В новой экранизации «12 стульев» заменят сцены с Назаровым

Режиссер Петр Зеленов заявил о замене актера ДмитрияНазарова в своей экранизации «12 стульев». Все сцены с артистом будут переснимать.

Фото: ТАСС ТАСС

Назаров лишился своей роли в комедии «12 стульев». Он долженбыл воплотить образ Кисы Воробьянинова. Съемки ленты заморожены с 2019 года из-за пандемии COVID-19.

Однако несколько сцен с актером уже были отсняты. По словам Зеленова, он переснимет эпизоды с новым Воробьяниновым.

«Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта», – заявил режиссер в интервью изданию kp.ru.

Он отметил, что является патриотом своей страны. Постановщик не в восторге от антироссийских высказываний Назарова. Поступки знаменитости стали большим ударом для кинодеятеля.

Ранее актера уволили из МХТ имени А. П. Чехова.