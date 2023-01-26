Орнитолог прокомментировал «мобилизацию» ворон над Киевом

Передвижение больших стай ворон над Киевом прокомментировал орнитолог и основатель приюта «Орнитарий» Вадим Мишин.
Жители украинской столицы опубликовали в Сети видео с огромным количеством птиц над городом. Некоторые начали приписывать явлению мистические характеристики. Однако необычное поведение ворон объяснил орнитолог.
«Ворон ни больше, ни меньше. Просто происходит мобилизация ворон в достаточно ограниченном пространстве, что связано с сокращением кормовых баз», — передает слова Вадима Мишина РИАМО.
Раньше воронам было проще прокормиться из-за органических отходов предприятий общественного питания. Но сейчас кормовая база сократилась, и птицы массово начали искать себе новые места, объяснил специалист.