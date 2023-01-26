Любимый курорт россиян возобновит прямые рейсы в Россию

Летать по маршруту Санкт-Петербург — Монастир самолеты начнут с 7 апреля два раза в неделю, из Москвы — с 8 апреля, также дважды в неделю. Ожидается, что к началу туристического сезона их частота будет увеличена до восьми раз в неделю. «Цены на перелет привлекательные, поэтому спрос на туры хороший, а к весне он будет еще выше. Кроме того, Тунис — самое близкое зарубежное пляжное направление: перелет рейсами Nouvelair займет 3,5 часа из Санкт-Петербурга и четыре часа из Москвы», — добавили в РСТ.