Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России гражданах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

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«Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — цитирует его ТАСС.

Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.