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17 минут назад

Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших Россию после спецоперации

RT на русском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России гражданах
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — цитирует его ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.

«Они предали свою страну». В Госдуме решают, как наказать уехавших за границу

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.

Общество,СВО,Патриарх Кирилл,Олег Матвейчев,Вячеслав Володин,Госдума,
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