Патриарх Кирилл высказался об уехавших из России гражданах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.
«Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — цитирует его ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.
Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.