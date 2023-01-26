Соловьев выступил с резкой критикой Слепакова

«И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно. Какие же жалкие… Сема, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик, ты — такая жалкая мерзкая скотина», — заявил Соловьев.