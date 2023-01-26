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12 минут назад

«Совсем не мужик»: Соловьев жестко высказался о Слепакове

Никита Бородкин

Ведущий Владимир Соловьев назвал музыканта Семена Слепакова «гнидой» и «жалкой мерзкой скотиной». В своей авторской программе, которая выходит в эфире телеканала «Россия-1», журналист напомнил певцу, что раньше он и другие исполнители брали за свою работу деньги у власти.

Соловьев выступил с резкой критикой Слепакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно. Какие же жалкие… Сема, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик, ты — такая жалкая мерзкая скотина», — заявил Соловьев.

Напомним, что 24 января Слепаков опубликовал видео с песней «Колыбельная» о гибели российских солдат в ходе спецоперации. Она вызвала бурное обсуждение в сети — патриоты сочли музыканта врагом России, а либеральная общественность стала спорить о том, может ли артист, работавший на федеральном канале, занимать пацифистскую позицию.

Слепакова призвали лишить российского гражданства

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить музыканта российского гражданства и признать иностранным агентом. Фонд национального исторического наследия обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести до следственную проверку по факту дискредитации Вооруженных сил РФ.

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