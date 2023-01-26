Врач рассказал о последствиях одновременного заражения гриппом и «кракеном»

Вирус, когда входит в клетку, разрушает её, продолжая заражать остальные клетки. Так вот если два вируса бьют по одному и тому же органу, он страдает в два раза больше, чем это было при одной болезни. Так как грипп и коронавирус бьют и по сосудам, и по сердечно-сосудистой системе, и по лёгким, в первую очередь, то, соответственно, одновременное заражение может, соответственно, быть чревато госпитализацией и более частыми осложнениями. Вот это, к сожалению, не очень приятно, — отметил специалист.