В России появится новое молодежное движение

"Наука сейчас становится новым трендом, однако его необходимо правильно донести до широкой аудитории. Также важно популяризовать культуру и искусство. Поэтому мы считаем, что совмещение компетенций Insight People и компании "Иннопрактика" - это идеальный союз для такой задачи. Наш продюсерский центр готов обучать участников движения "Вызов" тому, как правильно транслировать такой контент, а "Иннопрактика", в свою очередь, будет способствовать поддержке интереса к проекту со стороны молодых ученых", - сказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.