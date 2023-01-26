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16 минут назад

Названы регионы, в которых больше всего ВИЧ-инфицированных

Вечерняя Москва

Чаще всего ВИЧ-инфекцию обнаруживают у пациентов в Кемеровской, Свердловской, Иркутской, Оренбургской и Самарской областях, а общее количество зараженных ВИЧ в России составляет более одного миллиона человек. Об этом рассказал заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Названы регионы, в которых больше всего ВИЧ-инфицированных
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Медик отметил, что общее количество зараженных растет с каждым годом. Это связано в том числе с более эффективной выявляемостью заболевания. Люди обращаются как в анонимные ВИЧ-кабинеты, так и к инфекционистам, чтобы уточнить диагноз.

Осипов добавил, что нередко ВИЧ-инфекцию выявляют при поступлении пациента в больницу с каким-то другим диагнозом.

По словам эксперта, чаще всего ВИЧ заражаются граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее стало известно, что Правительство Москвы провело тендер, по итогам которого существенно уменьшилась цена одного из наиболее дорогостоящих препаратов от ВИЧ — ралтегравира, передает Nation news.

До этого врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева заявила, что в Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе.

Общество,Андрей Осипов,Правительство Москвы,
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