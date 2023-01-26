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36 минут назад

На Хабенского подали в суд из-за автомобиля

Алиса Селезнёва

На актера и режиссера Константина Хабенского подан иск в суд из-за автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

На Хабенского подали в суд из-за арестованного автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Готовясь к пополнению в семье, осенью 2018 года Хабенский и его жена, актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова, договорились с компанией «Империя» о ремонте квартиры. Ремонт, стоимость которого составила почти 6,5 млн рублей, был завершен в марте 2019 года и Литвинова подписала акт приема работ.

Однако позднее, когда супруги осмотрели квартиру, выяснилось, что работы были выполнены не полностью. Подрядчик согласился с претензиями и попросил отсрочку по возврату денег до 1 марта 2020 года. Но деньги актерам возвращены не были. В результате Хабенский обратился в суд, потребовав вернуть ему деньги.

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В свою очередь фирма «Империя», которую возглавлял Руслан Сауткин, объявила о банкротстве. Суд арестовал имущество бизнесмена, в том числе и автомобиль Infinity QX56, который к тому моменту был продан Александру Д.

«Хабенский получил исполнительный лист на авто, по которому владелец машины все еще Сауткин, и потребовал у приставов арестовать Infinity, что те и сделали. Теперь невольно втянутый в разборки Александр подал в суд и на Сауткина, и на Хабенского», - отмечает Telegram-канал Mash.

Общество,Ольга Литвинова,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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