На Хабенского подали в суд из-за арестованного автомобиля

На актера и режиссера Константина Хабенского подан иск в суд из-за автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Готовясь к пополнению в семье, осенью 2018 года Хабенский и его жена, актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова, договорились с компанией «Империя» о ремонте квартиры. Ремонт, стоимость которого составила почти 6,5 млн рублей, был завершен в марте 2019 года и Литвинова подписала акт приема работ.

Однако позднее, когда супруги осмотрели квартиру, выяснилось, что работы были выполнены не полностью. Подрядчик согласился с претензиями и попросил отсрочку по возврату денег до 1 марта 2020 года. Но деньги актерам возвращены не были. В результате Хабенский обратился в суд, потребовав вернуть ему деньги.

В свою очередь фирма «Империя», которую возглавлял Руслан Сауткин, объявила о банкротстве. Суд арестовал имущество бизнесмена, в том числе и автомобиль Infinity QX56, который к тому моменту был продан Александру Д.