В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
26 минут назад

«Великолепные карие глаза»: назван самый красивый мужчина в мире

News.ru

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва назвал британского актера Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире, сообщает издание Metro. Пропорции лица звезды сериала «Бриджертоны» на 93,65% близки к совершенству согласно праву золотого сечения.

Назван самый красивый мужчина в мире
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку. Однако единственной частью лица, которая получила немного заниженный балл, оказался нос, — заявил Де Сильва.

Второе место, по мнению врача, занял австралийский актер Крис Хемсворт (93,53), а третье — американский артист Майкл Би Джордан (93,46).

Ранее звездный пластический хирург Игорь Короткий заявил, что Филипп Киркоров сделал пластику нижних и верхних век, липосакцию, а также несколько процедур по подтягиванию и омолаживанию лица. В качестве одной из самых заметных операций врач выделил фейслифтинг. Именно благодаря этой процедуре удалось добиться должного эффекта по омоложению, считает врач.

Общество,Игорь Короткий,Майкл Джордан,Крис Хемсворт,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители