Назван самый красивый мужчина в мире

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва назвал британского актера Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной в мире, сообщает издание Metro. Пропорции лица звезды сериала «Бриджертоны» на 93,65% близки к совершенству согласно праву золотого сечения.

Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку. Однако единственной частью лица, которая получила немного заниженный балл, оказался нос, — заявил Де Сильва.

Ранее звездный пластический хирург Игорь Короткий заявил, что Филипп Киркоров сделал пластику нижних и верхних век, липосакцию, а также несколько процедур по подтягиванию и омолаживанию лица. В качестве одной из самых заметных операций врач выделил фейслифтинг. Именно благодаря этой процедуре удалось добиться должного эффекта по омоложению, считает врач.