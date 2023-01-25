В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
20 минут назад

Квартиру Высоцкого на Большом Каретном начали сдавать в аренду

Елена Прошина

Квартиру культового советского поэта, актёра и певца Владимира Высоцкого на Большом Каретном начали сдавать в аренду. Об этом сообщают «Новости Москвы».

Квартиру Высоцкого на Большом Каретном начали сдавать в аренду
Фото: ТАССТАСС

Трёхкомнатная квартира площадью 75 квадратов была куплена бизнесменом Андреем Гавриловским. С мая по декабрь 2022 года в ней проходила реставрация – теперь в квартире можно найти рукописи Высоцкого, а также мебель, которая стояла при нём. По словам дочери Гавриловского, в декоре квартиры использовали пианино и стеллажи времен жизни поэта, а также другие предметы той эпохи.

Сейчас квартиру можно снять посуточно, максимальный срок не ограничен. При этом в апартаментах запрещено устраивать шумные мероприятия в ночное время и заезжать с животными. Также запрещено жечь свечи и курить, иначе гостю потребуется дополнительно заплатить за уборку. Сутки в квартире новые хозяева оценили в 30 тысяч рублей.

По словам дочери нового владельца, первые посетители отзываются о квартире очень тепло.

«Всем всё нравится. Радует, что есть мебель и декор с историей», – рассказала она.

Ранее в Калининграде открылась выставка, приуроченная к юбилею Высоцкого.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители