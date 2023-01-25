Квартиру Высоцкого на Большом Каретном начали сдавать в аренду

Квартиру культового советского поэта, актёра и певца Владимира Высоцкого на Большом Каретном начали сдавать в аренду. Об этом сообщают «Новости Москвы».

Фото: ТАСС ТАСС

Трёхкомнатная квартира площадью 75 квадратов была куплена бизнесменом Андреем Гавриловским. С мая по декабрь 2022 года в ней проходила реставрация – теперь в квартире можно найти рукописи Высоцкого, а также мебель, которая стояла при нём. По словам дочери Гавриловского, в декоре квартиры использовали пианино и стеллажи времен жизни поэта, а также другие предметы той эпохи.

Сейчас квартиру можно снять посуточно, максимальный срок не ограничен. При этом в апартаментах запрещено устраивать шумные мероприятия в ночное время и заезжать с животными. Также запрещено жечь свечи и курить, иначе гостю потребуется дополнительно заплатить за уборку. Сутки в квартире новые хозяева оценили в 30 тысяч рублей.

По словам дочери нового владельца, первые посетители отзываются о квартире очень тепло.

«Всем всё нравится. Радует, что есть мебель и декор с историей», – рассказала она.