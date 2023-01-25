Россияне перечислили главные символы своего студенчества

Главные символы своего студенчества перечислили россияне в ходе опроса, проведенного сотрудниками платформы «Дзен». Как сообщили в РБК, исследование провели среди трех поколений: 90-х, 00-х и современных учащихся вузов.

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Так, среди учащихся 90-х годов, которым сейчас от 40 до 50 лет, треть опрошенных назвали символами песни популярных в то время исполнителей. Например, музыку певца Виктора Цоя, групп «Чайф», «Агата Кристи», «Кар-Мэн», «Крематорий». 22 процента респондентов поностальгировали об одежде: фланелевых рубашках, штанах-«пирамидах», «трениках» и косухах. Еще у 18 процентов россиян со студенчеством ассоциируется еда из общепита девяностых, например, супы или жареные пирожки.

27 процентов тех, кто учился в вузах в 00-х, отнесли к символам студенчества новые гаджеты — персональные компьютеры, MP3-плееры и кнопочные телефоны. Еще 26 процентов опрошенных выделили новые способы коммуникации — мессенджеры (ICQ), форумы и платформы, а 22 процента бывших студентов оценили досуг — компьютерные клубы и КВН. Главными блюдами миллениалы назвали чебуреки, энергетические напитки, чипсы и зарубежные сладости.

У современных студентов главная ассоциация (30 процентов) со временем учебы в вузах связана с умными технологиями (бумом VR, соцсетей и маркетплейсов), еще они ценят тусовки в барах, клубах, на выставках с друзьями. Что касается еды, 27 процентов зумеров отметили фастфуд, пиццу и возможность заказать доставку. А еще они связывают со студенчеством популярные фильмы и сериалы (23 процента), карантин во время пандемии, общение и самосовершенствование.