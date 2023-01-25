Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Мосгорсуд в среду ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), удовлетворив иск Министерства юстиции РФ, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа", - огласил решение судья.
В ходе прений сторон представители Минюста на заседании суда пояснили, что главное основание для ликвидации МХГ заключается в осуществлении ею деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.
"Организация зарегистрирована как региональная московская, но вела свою работу экстерриториально - это неустранимое нарушение", - сказал представитель министерства.
Прокуратура поддержала иск Минюста, сочтя данные проверки объективными и подтверждающими неустранимость выявленных нарушений.
В свою очередь сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация является ударом по мировому правозащитному движению, уничтожающему уникальное общественное явление. Он отметил, что при своем создании МХГ задумывалась как консолидирующий орган для российского правозащитного движения.
"Это старейшая правозащитная организация страны, и с первых дней ее существования она вела широкую, консолидирующую работу. Поэтому выдвигаемые претензии - это абсурд. Права человека экстерриториальны", - отметил он.