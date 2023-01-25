Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

В ходе прений сторон представители Минюста на заседании суда пояснили, что главное основание для ликвидации МХГ заключается в осуществлении ею деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.

"Организация зарегистрирована как региональная московская, но вела свою работу экстерриториально - это неустранимое нарушение", - сказал представитель министерства.

В свою очередь сопредседатель МХГ Валерий Борщев заявил, что ликвидация является ударом по мировому правозащитному движению, уничтожающему уникальное общественное явление. Он отметил, что при своем создании МХГ задумывалась как консолидирующий орган для российского правозащитного движения.