Скончался заслуженный артист России Александр Чубченко

В возрасте 83 лет скончался заслуженный артист РСФСР Александр Чубченко, он ушел из жизни 24 января, пишут «Владимирские ведомости».

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Руководство и труппа Владимирского драматического театра, в котором работал Чубченко, выразили свои соболезнования в связи с кончиной артиста. Прощание с актером пройдет 26 января в церкви Михаила-Архангела на Студеной горе во Владимире.