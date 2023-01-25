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37 минут назад

Скончался заслуженный артист России Александр Чубченко

Газета.Ruиещё 1

В возрасте 83 лет скончался заслуженный артист РСФСР Александр Чубченко, он ушел из жизни 24 января, пишут «Владимирские ведомости».

Скончался заслуженный артист России Александр Чубченко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Руководство и труппа Владимирского драматического театра, в котором работал Чубченко, выразили свои соболезнования в связи с кончиной артиста. Прощание с актером пройдет 26 января в церкви Михаила-Архангела на Студеной горе во Владимире.

За свою творческую карьеру Чубченко исполнил более сотни ролей. В частности, он более 300 раз сыграл в популярном спектакле «Два билета до Владимира». Он также выступил в роли режиссера постановок «Священные чудовища» Жана Кокто и «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.

Общество,Александр Чубченко,Людмила Разумовская,Жан Кокто,
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