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22 минуты назад

Школы в Сибири второй день подряд получают сообщения о минировании

ТАССиещё 4

Анонимные сообщения о минировании вновь поступили на электронные почты школ Томска, сообщили ТАСС в четверг в департаменте образования города.

Школы в Сибири второй день подряд получают сообщения о минировании
Фото: ТАССТАСС

"Снова в некоторые школы Томска пришло электронное письмо о минировании. Также около 20 - те же самые, что вчера. Школы действуют по инструкции, работают компетентные органы: сотрудники полиции проводят визуальный осмотр, при выявлении угрозы эвакуируют детей", - сказала собеседница агентства.

По данным ЕДДС Ачинска в Красноярском крае, в 08:01 (04:01 по мск) в четверг анонимное сообщение о минировании поступило на электронные адреса 11 школ города.

25 января электронные письма с сообщением о минировании получили около 20 школ Томска и 9 школ в Ачинске. Всего в Томске работают 67 школ, в Ачинске - 20 общеобразовательных школ.

Волна ложного минирования социальных объектов прошла и в Иркутской области. В четверг сообщения о якобы угрозе взрыва получил ряд школ и детских садов города Братска. Была проведена эвакуация детей, сообщил мэр города Сергей Серебренников в Telegram-канале. Днем ранее в Братске пришлось эвакуировать людей из 28 социальных объектов из-за анонимных телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах.

"Вчера все здания, попавшие под ложное минирование, были проверены. Взрывных устройств не обнаружено. Сегодня вновь с правоохранительными органами работаем по отработанному алгоритму. Безопасность детей обеспечена", - сообщил глава города.

Общество,Сергей Серебренников,
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