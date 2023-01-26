Школы в Сибири второй день подряд получают сообщения о минировании

Анонимные сообщения о минировании вновь поступили на электронные почты школ Томска, сообщили ТАСС в четверг в департаменте образования города.

Фото: ТАСС ТАСС

"Снова в некоторые школы Томска пришло электронное письмо о минировании. Также около 20 - те же самые, что вчера. Школы действуют по инструкции, работают компетентные органы: сотрудники полиции проводят визуальный осмотр, при выявлении угрозы эвакуируют детей", - сказала собеседница агентства.

По данным ЕДДС Ачинска в Красноярском крае, в 08:01 (04:01 по мск) в четверг анонимное сообщение о минировании поступило на электронные адреса 11 школ города.

25 января электронные письма с сообщением о минировании получили около 20 школ Томска и 9 школ в Ачинске. Всего в Томске работают 67 школ, в Ачинске - 20 общеобразовательных школ.

Волна ложного минирования социальных объектов прошла и в Иркутской области. В четверг сообщения о якобы угрозе взрыва получил ряд школ и детских садов города Братска. Была проведена эвакуация детей, сообщил мэр города Сергей Серебренников в Telegram-канале. Днем ранее в Братске пришлось эвакуировать людей из 28 социальных объектов из-за анонимных телефонных звонков с сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах.