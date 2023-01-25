В России открылся Центр защиты прав молодежи

"Молодые люди часто сталкиваются с нарушением своих прав, при этом многие из них не имеют опыта взаимодействия с государственными структурами, правоохранительными органами. Правозащитный центр станет единым окном для решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается молодежь, нуждающаяся в правовой поддержке и восстановлении справедливости", - отметил Метелев.