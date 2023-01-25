В России открылся Центр защиты прав молодежи

Центр защиты прав молодежи при председателе комитета Госдумы по молодежной политике Артеме Метелеве открылся в среду. Об этом сообщил ТАСС Метелев.
По словам депутата, правозащитная организация станет единым окном для молодежи, которая нуждается в правовой поддержке.
"В России появился Центр защиты прав молодежи. Обращения в круглосуточном режиме принимаются через специализированный чат-бот", - сказал парламентарий.
По его словам, партнерами центра выступят уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Гильдия российских адвокатов и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.
"Молодые люди часто сталкиваются с нарушением своих прав, при этом многие из них не имеют опыта взаимодействия с государственными структурами, правоохранительными органами. Правозащитный центр станет единым окном для решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается молодежь, нуждающаяся в правовой поддержке и восстановлении справедливости", - отметил Метелев.
Он также добавил, что центр будет "проактивно реагировать на резонансные случаи" и совместно с профильными ведомствами помогать молодым людям".