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1 час назад

В России открылся Центр защиты прав молодежи

ТАССиещё 2

Центр защиты прав молодежи при председателе комитета Госдумы по молодежной политике Артеме Метелеве открылся в среду. Об этом сообщил ТАСС Метелев.

В России открылся Центр защиты прав молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам депутата, правозащитная организация станет единым окном для молодежи, которая нуждается в правовой поддержке.

России появился Центр защиты прав молодежи. Обращения в круглосуточном режиме принимаются через специализированный чат-бот", - сказал парламентарий.

По его словам, партнерами центра выступят уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Гильдия российских адвокатов и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

"Молодые люди часто сталкиваются с нарушением своих прав, при этом многие из них не имеют опыта взаимодействия с государственными структурами, правоохранительными органами. Правозащитный центр станет единым окном для решения сложных ситуаций, с которыми сталкивается молодежь, нуждающаяся в правовой поддержке и восстановлении справедливости", - отметил Метелев.

Он также добавил, что центр будет "проактивно реагировать на резонансные случаи" и совместно с профильными ведомствами помогать молодым людям".

Общество,Артем Метелев,Татьяна Москалькова,Госдума,
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