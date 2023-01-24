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33 минуты назад

Муфтии России прокомментировали сожжение Корана в Швеции

Илья Родин

Ведущие централизованные организации мусульман России прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме. Муфтии отметили, что такие акции свидетельствуют о глубоком разложении европейского общества. Об этом пишет ТАСС.

Муфтии России прокомментировали сожжение Корана в Швеции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не прoсто провокация, это оскорбление мусульман всегo мира. Это кощунство», - заявили муфтии.

Представители организаций подчеркнули, что исламский мир снова столкнулся с сатанинскими действиями в европейских странах.

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По их оценке, публичное сожжение священной книги в Швеции явственно свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.

Действия, которые выдаются за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, фактически являются попранием духовных ценностей человечества, подчеркнули муфтии.

Они пояснили, что выдвигаемые на Западе лозунги являются прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии.

Представители мусульманских организаций выразили надежду, что европейские страны прекратят практику таких безнравственных и провокационных проявлений.

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