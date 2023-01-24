Муфтии России прокомментировали сожжение Корана в Швеции

Ведущие централизованные организации мусульман России прокомментировали сожжение Корана в Стокгольме. Муфтии отметили, что такие акции свидетельствуют о глубоком разложении европейского общества. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это не прoсто провокация, это оскорбление мусульман всегo мира. Это кощунство», - заявили муфтии.

Представители организаций подчеркнули, что исламский мир снова столкнулся с сатанинскими действиями в европейских странах.

По их оценке, публичное сожжение священной книги в Швеции явственно свидетельствует о глубоком разложении европейского общества.

Действия, которые выдаются за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, фактически являются попранием духовных ценностей человечества, подчеркнули муфтии.

Они пояснили, что выдвигаемые на Западе лозунги являются прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии.