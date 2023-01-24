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21 минуту назад

Михалкова выписали из больницы

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков у себя в Telegram-канале сообщил, что его выписали из больницы. При этом, по его словам, еще какое-то время ему потребуется на восстановление и реабилитацию.

Михалкова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михалков отметил, что домой его привели, помимо «огромного труда врачей и тех, кто был рядом, горячее желание его выздоровления и молитвы» поклонников.

«Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — добавил режиссер.

Также Михалков сообщил, что уже приступил к подготовке первого в 2023 году выпуска «Бесогона».

Михалков направил открытое письмо Евросоюзу

Напомним, что режиссер оказался в больнице 5 января. У него диагностировали дыхательную недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, а состояние оценивали как тяжелое.

Общество,Никита Михалков,ЕС,
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