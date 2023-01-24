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14 минут назад

«Интерфакс»: суд рассмотрит ходатайство Ефремова о замене наказания 17 февраля

Газета.Ru

Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене его наказания на принудительные. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает «Интерфакс».

Суд рассмотрит ходатайство Ефремова о замене наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, материал был передан судье Сергею Романенко.

Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии

Как отмечает уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин, слова которого приводит «Интерфакс», Ефремову могут облегчить режим отбывания наказания, поскольку администрацией колонии и ее «сидельцами» он характеризуется положительно.

23 января Михаил Ефремов попросил заменить свое наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев артист был приговорен к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 лет колонии.

Общество,Александр Панин,Сергей Романенко,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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