Умер сценарист Герман Климов

На 82-м году жизни скончался сценарист, писатель и спортсмен Герман Климов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
«23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. Коллеги запомнят его навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК РФ выражают искренние соболезнования семье Климова, его родным, близким», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Климов родился в 1941 году в Сталинграде. Большую часть жизни он посвятил легкой атлетике, а затем ушел в кино. Климов является автором таких кинокартин, как «Спорт, спорт, спорт», «Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию» и «Ни шагу назад».