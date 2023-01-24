Умер сценарист Герман Климов

На 82-м году жизни скончался сценарист, писатель и спортсмен Герман Климов . Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. Коллеги запомнят его навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино. Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК РФ выражают искренние соболезнования семье Климова, его родным, близким», — говорится в сообщении.

Климов родился в 1941 году в Сталинграде. Большую часть жизни он посвятил легкой атлетике, а затем ушел в кино. Климов является автором таких кинокартин, как «Спорт, спорт, спорт», «Мужские игры на свежем воздухе», «Тактика бега на длинную дистанцию» и «Ни шагу назад».