Умер сценарист Герман Климов

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Климова, не приведя информации о причинах и обстоятельствах его смерти.

Герман Климов родился в 1941 году. Он выступал в составе сборной СССР на чемпионате Европы по легкой атлетике 1962 года в Белграде, а также многократно становился призером чемпионата СССР в разных дисциплинах. По окончании спортивной карьеры Климов сконцентрировался на кинематографе, приняв участие в написании сценариев к фильмам "Иди и смотри", "Прощание", "Спорт, спорт, спорт" и другим.