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47 минут назад

Башмет высказался об отмене русской культуры на Западе

Газета.Ru

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в беседе с "Россией 24" высказался об отмене русской культуры на Западе. Его слова цитирует РИА Новости.

Башмет высказался об отмене русской культуры на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он признался, что в данный момент "три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений - Япония, Австрия, Италия.

"В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас", - сказал Башмет, добавив, что сейчас доволен гастролями по собственной стране.

По мнению Башмета отказ от русской культуры - это "пожизненный приговор своей душе", который Запад выносит себе.

"Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их - это не лукавство, а тупость, дурость такая", - сказал он, упомянув успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" и "Щелкунчика" в Лондоне.

Башмет признал, что сложившаяся ситуация ненормальна для развития связей и культурных отношений.

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"Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - заявил дирижер.

24 января 2023 года Юрий Башмет празднует 70-летие. Ранее с днем рождения его поздравил президент России Владимир Путин.

Общество,Борис Годунов,Юрий Башмет,Владимир Путин,
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