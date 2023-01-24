Башмет высказался об отмене русской культуры на Западе

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет в беседе с "Россией 24" высказался об отмене русской культуры на Западе. Его слова цитирует РИА Новости.
Он признался, что в данный момент "три страны ведут тихо переговоры" с его помощниками по поводу выступлений - Япония, Австрия, Италия.
"В Японии я тысячу раз выступал, у меня там даже есть клуб фанатов. Столько мы ездили по этим странам, столько наиграли. Ну, пусть они теперь побудут без нас", - сказал Башмет, добавив, что сейчас доволен гастролями по собственной стране.
По мнению Башмета отказ от русской культуры - это "пожизненный приговор своей душе", который Запад выносит себе.
"Ну как можно любить музыку без Чайковского или Рахманинова? Отменять их - это не лукавство, а тупость, дурость такая", - сказал он, упомянув успех "Бориса Годунова" в "Ла Скала" и "Щелкунчика" в Лондоне.
Башмет признал, что сложившаяся ситуация ненормальна для развития связей и культурных отношений.
"Но все придет в баланс, наступит гармония. Там у них все утрясется в болоте. А мы будем маршировать с нашей культурой с высоко поднятой головой. У нас такие корни и в литературе, и в живописи, и в музыке", - заявил дирижер.
24 января 2023 года Юрий Башмет празднует 70-летие. Ранее с днем рождения его поздравил президент России Владимир Путин.