В Москве стартовала олимпиада для школьников с ментальными особенностями

"В Москве стартовала онлайн-олимпиада по окружающему миру "Мир вокруг - 2023" для учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями. Традиционно организаторы разработали для участников два типа заданий: один рассчитан на школьников, которые учатся по первым или вторым вариантам адаптированных программ, сопоставимых с обычными, а другой предназначен для детей с ментальными особенностями. Цель мероприятия - предоставить таким школьникам возможность участвовать в олимпиадном движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе", - сообщили в пресс-службе.