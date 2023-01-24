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31 минуту назад

В Москве стартовала олимпиада для школьников с ментальными особенностями

ТАСС

Московские школьники с ментальными особенностями примут участие в онлайн-олимпиаде по окружающему миру. Соревнование проводится среди учеников четвертых классов, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования.

В Москве стартовала олимпиада для школьников с ментальными особенностями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Москве стартовала онлайн-олимпиада по окружающему миру "Мир вокруг - 2023" для учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями. Традиционно организаторы разработали для участников два типа заданий: один рассчитан на школьников, которые учатся по первым или вторым вариантам адаптированных программ, сопоставимых с обычными, а другой предназначен для детей с ментальными особенностями. Цель мероприятия - предоставить таким школьникам возможность участвовать в олимпиадном движении, раскрыть их способности и повысить интерес к учебе", - сообщили в пресс-службе.

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Вопросы олимпиады составлены в соответствии с содержательными разделами учебного предмета "Окружающий мир": "Человек и общество", "Человек и природа" и "Правила безопасности жизнедеятельности". Они направлены на проверку знаний о важных событиях общественной и культурной жизни страны, достижениях знаменитых соотечественников, охране природных богатств.

Отмечается, что для успешного прохождения олимпиады школьники должны справиться со всеми заданиями, уметь работать с календарем и таблицами, разбираться в диаграммах и решать задачи, связанные с повседневной жизнью. На выполнение заданий четвероклассникам отводится полтора часа, ответы проверятся автоматически.

Олимпиада продлится до 29 января. Результаты будут опубликованы 28 февраля в личных кабинетах участников. Победители и призеры получат именные сертификаты. Для того, чтобы принять участие олимпиаде, нужно создать личный кабинет на сайте городского методического центра, в разделе "Конкурсы". Олимпиада "Мир вокруг" проходит в восьмой раз. Ее организатор - Городской методический центр столичного департамента образования и науки.

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