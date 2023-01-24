Концерт Дениса Мацуева отменили в Вене

В столице Австрии Вене отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает сайт о классической музыке Slipped Disc со ссылкой на решение концертного зала "Концертхаус".

Известно, что вместо российского пианиста сыграет французский музыкант Александр Канторов, ранее дававший благотворительные концерты в поддержку Украины.

На официальном сайте "Концертхауса" представители площадки заявили, что не будут представлять сцену ни артистам, ни институциям, солидаризирующимся с президентом России Владимиром Путиным или поддерживающим российские власти.

Мацуев неоднократно выступал со словами поддержки российских властей и Путина. Известно, что свое отношение к спецоперации на Украине музыкант публично не высказывал.