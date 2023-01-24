Башмет признался, что стал музыкантом благодаря украинке

"Мама тогда еще не знала, куда меня отдать. И Валя сказала: "Треба музыку вчити". И мы пошли проверять мой слух к ее ухажеру в консерваторию, который был скрипачом", - вспоминает артист. На прослушивании выяснилось, что у Башмета есть чувство ритма. "Помню еще момент. К Вале пришел однокурсник, который проверял у меня слух, вместе с другом, тот был с гитарой. И этот парень говорит: "Покажи, что ты умеешь". Я стал водить по струнам. А он — на гитаре играть, меняя гармонию. И наш "дуэт" превратился в мелодию. Тогда я услышал…" - рассказал Башмет, как заинтересовался музыкой.