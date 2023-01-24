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30 минут назад

Башмет признался, что стал музыкантом благодаря украинке

Газета.Ru

Дирижер и педагог Юрий Башмет, 24 января 2023 года отмечающий 70-летие, в беседе с mk.ru признался, что стал музыкантом благодаря девушке-украинке.

Башмет признался, что стал музыкантом благодаря украинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда в юности он с матерью жил во Львове, одна из студенток Львовской консерватории постучалась в дверь и попросила сдать ей комнату. Некоторое время студентка жила в семье Башмета.

"Мама тогда еще не знала, куда меня отдать. И Валя сказала: "Треба музыку вчити". И мы пошли проверять мой слух к ее ухажеру в консерваторию, который был скрипачом", - вспоминает артист. На прослушивании выяснилось, что у Башмета есть чувство ритма. "Помню еще момент. К Вале пришел однокурсник, который проверял у меня слух, вместе с другом, тот был с гитарой. И этот парень говорит: "Покажи, что ты умеешь". Я стал водить по струнам. А он — на гитаре играть, меняя гармонию. И наш "дуэт" превратился в мелодию. Тогда я услышал…" - рассказал Башмет, как заинтересовался музыкой.

После этого студент занимался с Башметом, однако, по выражению маэстро, "спустя рукава". "Тогда мама нашла студентку консерватории Зою Мерцалову. Она мне и поставила руки. Она, кстати, все еще преподает в одесской музыкальной школе. Ей много лет, но она все еще преподает", - поделился артист.

Ранее Юрий Башмет похвастался украшением, которое грузины "целуют и убегают".

Общество,Юрий Башмет,
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