Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии

Те обстоятельства, что актер Михаил Ефремов работает в колонии, участвует в общественной жизни и возместил ущерб пострадавшим, увеличивают его шансы на замену тюремного наказания принудительными работами, считает адвокат Константин Кудряшов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил суд заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами.

По словам Кудряшова, человек, осужденный за совершение тяжкого преступления имеет право просить заменить ему наказание на более мягкое, в данном случае на принудительные работы, по отбытии не менее одной трети срока наказания.

На судебном заседании по рассмотрению прошения вправе участвовать прокурор, сказал адвокат. Кроме того, на нем обязательно учитывается мнение администрации колонии, и оно играет достаточно большую роль.

Что учитывает суд

Кудряшов назвал три основные фактора, которые суд учитывает при рассмотрении прошения. Во-первых, это поведение осужденного, а именно соотношение дисциплинарных взысканий и поощрений.

«Если человек что-то совершил, ему каждый раз фактически делают какое-то взыскание, замечание, выговор. Если человек участвовал в кружке самодеятельности, например, в тюремном театре, рисовал, то он тем самым заслуживает поощрения», — пояснил он.

Во-вторых, суд учитывает отношение к учебе или труду. Если осужденным является молодой человек, то важно, учился ли он, получил ли какую-то профессию. Если речь идет о людях постарше, то обращают внимание на то, отказывался ли он работать, был ли он трудоустроен на какую-то должность.

Михаил Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

В октябре 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор с 8 лет до 7,5 года в колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что осужденный добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим. При этом адвокат Ефремова Владимир Васильев просил смягчить приговор своему подзащитному до 4 лет условно.