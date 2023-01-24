В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 4 702 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За 24 часа в стране госпитализировали 970 человек. Выздоровели еще 5 466 пациентов, что на 50,2% больше по сравнению с 23 января.

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За сутки скончались 42 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 903 578 случаев заражения. Скончались за все время 394 777 человек.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал будущее коронавируса.

По его словам, на данный момент при помощи мутационного процесса появились новые "конструкции вируса, которые обладают колоссальным потенциалом к размножению".