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42 минуты назад

В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19

Москва24

В России за последние сутки выявили 4 702 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За 24 часа в стране госпитализировали 970 человек. Выздоровели еще 5 466 пациентов, что на 50,2% больше по сравнению с 23 января.

В России за сутки выявили 4 702 случая COVID-19
Фото: Москва24Москва24

За сутки скончались 42 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 21 903 578 случаев заражения. Скончались за все время 394 777 человек.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал будущее коронавируса.

По его словам, на данный момент при помощи мутационного процесса появились новые "конструкции вируса, которые обладают колоссальным потенциалом к размножению".

Специалист отметил, что новые конструкции вируса приходят на место предшествующих и также заполоняют планету.

Общество,Владислав Жемчугов,
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