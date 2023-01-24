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16 минут назад

Пока вы спали: Герасимов о новых угрозах безопасности и просьба Бразилии к России

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названы новые угрозы безопасности России

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Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал новыми угрозами для безопасности страны стремление НАТО расшириться за счет Финляндии и Швеции и использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, с учетом возникновения новых угроз меняется и План строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации. Таким образом, для «обеспечения гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности страны» будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Бразилия попросила Россию перенести председательство в БРИКС

Бразилия официально обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС, куда входят также Индия, Китай и ЮАР, с 2024 на 2025 год. Москва согласилась с этим предложением, заявили РИА Новости в МИД РФ.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, обращение с просьбой изменить очередность председательств было сделано в 2019 году и связано с планами Бразилиа возглавить «Группу двадцати» в 2024 года. «Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников «пятерки» и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами», - пояснил источник издания.

Биткойн прибавил почти 40%

Одна из самых популярных криптовалют растет уже четвертую неделю, прибавив почти 40% и вернувшись к уровням пятимесячной давности. По данным Coinmarketcap.com, 23 января курс биткойна достигал отметки $23,14 тыс., пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты связали стремительный рост криптовалюты со снижением инфляции в США, ожиданиями рынка роста экономики Китая и «повышением аппетита к риску» у инвесторов.

Зеленский запретил чиновникам отдых за границей

Украинским чиновникам, депутатам и силовикам запрещено выезжать за границу с любыми целями, не связанными с нуждами государства, в том числе и на отдых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ, пишет РИА Новости.

«Это касается всех госслужащих центральной власти и разных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто может работать на государство и в государстве. Если хотят отдыхать сейчас, будут отдыхать за пределами государственной службы», - заметил глава государства.

Утечки персональных данных россиян выросли в 40 раз

Объем утечек персональных данных россиян в 2022 году превысил показатель 2021 года в 40 раз, в открытом доступе оказались личная информация около 100 млн человек. Об этом со ссылкой на аналитический отчет компании Group-IB сообщают «Известия».

Эксперты связали такой рост с деятельностью хакерских группировок, которые хотят «нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и России в целом». В частности, наиболее активными группировками, действующими против российских госорганов и компаний, стали Anonymous, IT Army of Ukraine, GhostSec, NB65.

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