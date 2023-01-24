В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Бывший участник КВН высказался об «империи Масляковых»

Lenta.ru

Экс-участник команды КВН «ЛУНа», креативный продюсер Comedy Club Production и сценарист Антон Морозенко заявил, что в прошлом у телеигры была монополия на юмор. Об этом, а также о причине падения интереса к КВН он высказался в интервью шоу «Культурный шок», ролик опубликован на Rutube.

Бывший участник КВН высказался об «империи Масляковых»
Фото: ТАССТАСС

Одна из ведущих проекта Ася Харитонова поинтересовалась у Морозенко, действительно ли «империя Масляковых такая мощная». Гость шоу выразил уверенность в том, что во времена, когда он играл в КВН, клуб и впрямь представлял собой империю. «У них была монополия на юмор, у КВН, у клуба, и мы были какими-то именами. То есть мы приезжали, нас узнавали», — сказал он.

Сценарист при этом указал, что сейчас «Клубу веселых и находчивых», по его мнению, приходится очень тяжело. Он счел, что снижение интереса к передаче можно объяснить тем, что участники КВН уже не могут шутить на актуальные темы, как в прошлом. Морозенко связал это с тем, что из-за затраченного на подготовку эфира времени какая-либо злободневная тема к моменту выхода телеигры устаревает, а шутки о ней можно найти в других, более оперативных источниках.

«У тебя актуал уходит. В итоге мы что видим? Им приходится шутить [про] случай в аптеке, случай в семье, в быту, мама приходит домой... На какие-то общие темы», — сказал он.

Морозенко был капитаном челябинской команды КВН «ЛУНа» («Лица Уральской Национальности»). Коллектив участвовал в телеигре в начале 2000-х годов. В команде также состоял актер и певец Станислав Ярушин.

Богатые тоже шутят: как сложилась жизнь бывших участников КВН

Ранее популярная блогерша и телеведущая Ида Галич призналась, что из-за участия в КВН у нее развились комплексы. По ее словам, в те годы она ощущала себя самым некрасивым и неталантливым в мире человеком.

Общество,Ида Галич,Станислав Ярушин,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители