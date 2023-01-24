Вожатые со всей России встретятся на слете в Москве

«По опыту Мосгортура, практически все вожатые — студенты, поэтому символично было приурочить слет ко Дню российского студенчества. Два года подряд из-за пандемии слет вожатых проводили в нестандартном формате: все мероприятия и мастер-классы проходили онлайн, а на торжественную часть мы приглашали только участников концертной программы и церемонии награждения. В этом году мы вернулись к прежнему формату. Слет вновь соберет вожатых из разных лагерей и педотрядов и позволит им лично пообщаться в неформальной обстановке, найти единомышленников и почувствовать себя частью большого дружного комьюнити. Это важно не только для самих вожатых, но и для организаторов отдыха, родителей и даже детей, так как от слаженности вожатской команды зависит, как в итоге пройдет смена», — сказала Юлия Силенко, заместитель генерального директора Мосгортура.