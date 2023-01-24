Вожатые со всей России встретятся на слете в Москве

Мероприятие пройдет 29 января на площадке Московского молодежного центра «Планета КВН».
Вожатые, студенты средних специальных (ссузов) и высших учебных заведений со всей России встретятся на IX Московском слете вожатых. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества. Оно пройдет 29 января на площадке Московского молодежного центра «Планета КВН».
Организаторами выступают Мосгортур и столичный Департамент культуры. На слете подведут итоги летнего сезона. Вожатые обменяются опытом и получат важные профессиональные навыки, а студенты вузов и ссузов погрузятся в атмосферу вожатского движения и узнают всё о работе в детском лагере.
«По опыту Мосгортура, практически все вожатые — студенты, поэтому символично было приурочить слет ко Дню российского студенчества. Два года подряд из-за пандемии слет вожатых проводили в нестандартном формате: все мероприятия и мастер-классы проходили онлайн, а на торжественную часть мы приглашали только участников концертной программы и церемонии награждения. В этом году мы вернулись к прежнему формату. Слет вновь соберет вожатых из разных лагерей и педотрядов и позволит им лично пообщаться в неформальной обстановке, найти единомышленников и почувствовать себя частью большого дружного комьюнити. Это важно не только для самих вожатых, но и для организаторов отдыха, родителей и даже детей, так как от слаженности вожатской команды зависит, как в итоге пройдет смена», — сказала Юлия Силенко, заместитель генерального директора Мосгортура.
Тема IX Московского слета вожатых — «Арт-вилла. Искусство быть вожатым». Гостей ждут художественный мастер-класс, тренинг по сторителлингу, командные активности, традиционная интеллектуальная игра «Зеленый чемодан» и театральный пролог, подготовленный вожатыми с участием профессиональных актеров. А завершится слет торжественным награждением победителей конкурса вожатского мастерства «Солнечный парус» и праздничным концертом.
Участие в IX Московском слете вожатых бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте.
Московский слет вожатых — ежегодный всероссийский форум, который проводится с 2014 года. В нем принимают участие вожатые, руководители смен и программ, выпускники и слушатели Центральной школы московских вожатых, студенты ведущих российских вузов, представители региональных педагогических отрядов, а также педагоги и эксперты в сфере организации детского отдыха.
Государственное автономное учреждение культуры «Мосгортур» — это крупнейший в России организатор детского отдыха и работодатель для вожатых. Агентство обучает и трудоустраивает вожатых на базе Центральной школы московских вожатых с 2014 года.