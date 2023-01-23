В РЖД уточнили правила питания пассажиров с верхних полок

С 1 сентября 2023 года пассажиры нижних полок в вагоне должны будут предоставлять место людям с верхних с целью приема пищи. При этом ехать попутчики обязаны на местах, указанных в билетах. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

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Отмечается, что с 1 сентября пассажиры получат законное право садиться на нижние полки, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать. Попутчик снизу должен будет предоставить место у столика путешественнику сверху утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 не более, чем на 30 минут, и в обед с 12:00 до 15:00 — максимум на один час.