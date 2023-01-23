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8 минут назад

В РЖД уточнили правила питания пассажиров с верхних полок

Елена Прошина

С 1 сентября 2023 года пассажиры нижних полок в вагоне должны будут предоставлять место людям с верхних с целью приема пищи. При этом ехать попутчики обязаны на местах, указанных в билетах. Об этом «РИА Новости» сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

В РЖД уточнили правила питания пассажиров с верхних полок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с 1 сентября пассажиры получат законное право садиться на нижние полки, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать. Попутчик снизу должен будет предоставить место у столика путешественнику сверху утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 не более, чем на 30 минут, и в обед с 12:00 до 15:00 — максимум на один час.

При этом проезд в поезде по-прежнему необходимо осуществлять на месте, указанном в билете. Потребность в данной мере в ФПК объяснили необходимость правовой основы для проводника и начальника поезда, которую они смогли бы использовать, чтобы урегулировать споры между пассажирами. Таким образом, в случае категорического отказа попутчика с нижней полки допускать путешественника с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать у "нижнего" уступить, сославшись на правила Министерства транспорта, пояснили в компании.

Общество,Федеральная пассажирская компания,РЖД,
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