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1 час назад

В Крыму 13 улиц назвали именами участников спецоперации

ТАССиещё 10

Именами участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга, названы 13 улиц в Крыму. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В Крыму 13 улиц назвали именами участников спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По инициативе крымского отделения "Единой России" улицам в городах и районах республики присваивают имена наших героев - участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга. Сейчас у нас 13 таких улиц", - написал Константинов.

Он добавил, что в Керчи - три таких улицы, которые названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе улицы названы в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. Также в городе Щелкино появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе - имени Василия Горгуленко. Имя Антона Семенога носит улица в селе Перевальное, Игоря Байрака - в селе Краснолесье, а именами Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева названы две улицы в селе Партизанское Симферопольского района.

"Эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за Родину, за наше мирное небо. Для нас они - настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", - добавил Константинов.

Общество,Кирилл Захаров,Олег Орлов,Владимир Чеботарев,Владимир Константинов,Единая Россия,
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