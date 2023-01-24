В Крыму 13 улиц назвали именами участников спецоперации

Именами участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга, названы 13 улиц в Крыму . Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов .

"По инициативе крымского отделения "Единой России" улицам в городах и районах республики присваивают имена наших героев - участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга. Сейчас у нас 13 таких улиц", - написал Константинов.

Он добавил, что в Керчи - три таких улицы, которые названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В Симферополе улицы названы в честь Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова. Также в городе Щелкино появилась улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе - имени Василия Горгуленко. Имя Антона Семенога носит улица в селе Перевальное, Игоря Байрака - в селе Краснолесье, а именами Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева названы две улицы в селе Партизанское Симферопольского района.