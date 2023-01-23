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27 минут назад

Збруев рассказал о своем самочувствии после новостей о медпомощи

Елена Прошина

Народный артист РСФСР, актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев рассказал ТАСС о своем состоянии после недавнего недомогания.

Збруев рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чувствую себя нормально, нахожусь дома, все слава Богу!» — рассказал актер.

В свою очередь, в пресс-службе «Ленкома» также сообщили, что артист сейчас чувствует себя нормально и готовится к спектаклям.

«Александр Викторович Збруев чувствует сейчас себя нормально и 15 февраля примет участие в спектакле "Вишневый сад"», — сообщили в театре.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Збруеву на днях потребовалась экстренная медицинская помощь: несколько дней назад 84-летнему артисту стало плохо дома из-за давления. Актер пожаловаться на боли в груди, у него поднялось давление. Родственники вызвали звезде скорую помощь.

Врачи, приехавшие на вызов, оказали артисту всю необходимую помощь. От госпитализации Збруев отказался и остался дома.

Общество,Александр Збруев,
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