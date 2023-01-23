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1 час назад

СМИ: экс-ректор РАНХиГС Мау не возвращался в Россию из Израиля

Никита Бородкин

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау не возвращался в Россию после отъезда в Израиль в ноябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

СМИ: экс-ректор РАНХиГС Мау не возвращался в Россию из Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в 2022 году Мау обвинялся в особо крупном мошенничестве, однако позже дело закрыли. В ноябре 2022 года в пресс-службе РАНХиГС сообщали, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством.

В понедельник, 23 января, Мау освободили от должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Он подтвердил свой уход с поста и поблагодарил коллектив за совместную работу, назвав РАНХиГС ключевой площадкой для подготовки управленцев. Вуз возглавил проректор, гендиректор платформы «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров — распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин знал о планах назначить Комиссарова исполняющим обязанности ректора.

Общество,Владимир Мау,Михаил Мишустин,Алексей Комиссаров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РАНХиГС,
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