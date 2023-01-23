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19 минут назад

Збруев рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ

News.ru

Российский актер театра и кино Александр Збруев рассказал NEWS.ru, что скорая помощь приезжала к нему из-за высокого давления, которое в итоге удалось сбить. Он связал скачок давления с условиями нынешней жизни, а также с сообщениями о смерти легендарной российской актрисы Инны Чуриковой, с которой у него были дружеские и партнерские отношения. По словам актера, самочувствие сейчас в норме, он продолжает работу как в театре, так и на дому.

Збруев рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Просто вызвали скорую помощь, у меня было давление довольно высокое. <...> А у кого давления не бывает при тех условиях, в которых живем, существуем. Извините пожалуйста, еще и смерть великой актрисы Инны Чуриковой, с которой мы были партнерами и дружили, — сказал актер «Ленкома».

14 января на 80-м году жизни не стало народной артистки Советского Союза Инны Чуриковой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.

В конце ноября в центре Москвы на Ростовской набережной в квартире была найдена мертвой актриса Театра Луны Наталия Стешенко (Семаго). Смерть артистки подтвердили в Театре Луны. По словам администратора театра, женщине стало плохо, ей вызвали скорую, но она скоропостижно скончалась.

Общество,Наталия Стешенко,Александр Збруев,Инна Чурикова,Владимир Путин,
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