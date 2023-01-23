Збруев рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ

Российский актер театра и кино Александр Збруев рассказал NEWS.ru, что скорая помощь приезжала к нему из-за высокого давления, которое в итоге удалось сбить. Он связал скачок давления с условиями нынешней жизни, а также с сообщениями о смерти легендарной российской актрисы Инны Чуриковой, с которой у него были дружеские и партнерские отношения. По словам актера, самочувствие сейчас в норме, он продолжает работу как в театре, так и на дому.