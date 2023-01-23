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1 час назад

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

Lenta.ru

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому исполняющим обязанности ректора назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.

Комиссаров работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».

Общество,Владимир Мау,Михаил Мишустин,Алексей Комиссаров,РАНХиГС,Фонд развития промышленности,Правительство Москвы,
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