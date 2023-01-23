Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому исполняющим обязанности ректора назначен проректор РАНХиГС и директор института Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров.
Комиссаров работал на разных должностях в правительстве Москвы и возглавлял Фонд развития промышленности. С 2018 он также является директором АНО «Россия — страна возможностей».